VISITE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA ET DE LA MAISON GAULOISE Lattes lundi 6 juillet 2026.

Lattes

VISITE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA ET DE LA MAISON GAULOISE

390, route de Pérols Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Du 6 juillet au 31 août 2026

Tous les lundis à 10h

Du 6 juillet au 31 août 2026

Tous les lundis à 10h

Découverte des vestiges de la ville antique de Lattara, puis immersion dans une maison gauloise reconstituée dans le jardin du musée.

Visite selon les conditions climatiques.

Inscription obligatoire auprès du service des publics 04 99 54 78 24 04 99 54 78 26 04 99 54 78 29 04 99 54 78 35 .

390, route de Pérols Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 99 54 78 24

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English : VISITE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA ET DE LA MAISON GAULOISE

July 6–August 31, 2026

Every Monday at 10 a.m.

L’événement VISITE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA ET DE LA MAISON GAULOISE Lattes a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT MONTPELLIER