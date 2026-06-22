VISITE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA ET DE LA MAISON GAULOISE Lattes
VISITE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA ET DE LA MAISON GAULOISE Lattes lundi 6 juillet 2026.
Lattes
VISITE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA ET DE LA MAISON GAULOISE
390, route de Pérols Lattes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Du 6 juillet au 31 août 2026
Tous les lundis à 10h
Du 6 juillet au 31 août 2026
Tous les lundis à 10h
Découverte des vestiges de la ville antique de Lattara, puis immersion dans une maison gauloise reconstituée dans le jardin du musée.
Visite selon les conditions climatiques.
Inscription obligatoire auprès du service des publics 04 99 54 78 24 04 99 54 78 26 04 99 54 78 29 04 99 54 78 35 .
390, route de Pérols Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 99 54 78 24
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English : VISITE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA ET DE LA MAISON GAULOISE
July 6–August 31, 2026
Every Monday at 10 a.m.
L’événement VISITE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA ET DE LA MAISON GAULOISE Lattes a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT MONTPELLIER
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