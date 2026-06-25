Informations pratiques

Lattes

LANGUEDOC EN SCÈNE

Maison des vins du Languedoc Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

Nouveauté cette année, l’AOP Languedoc enrichit sa programmation avec “Languedoc en Scène”, quatre rendez-vous culturels organisés les mardis de l’été à la Maison des Vins du Languedoc au Mas de Saporta. Quatre soirées Art, Vin & Emotions !

Nouveauté cette année, l’AOP Languedoc enrichit sa programmation avec “Languedoc en Scène”, quatre rendez-vous culturels organisés les mardis de l’été à la Maison des Vins du Languedoc au Mas de Saporta. Quatre soirées Art, Vin & Emotions !

Au programme

Mardi 07 juillet cinéma en plein air. Une soirée à partager en famille, parents et enfants avec la projection du film Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier

Mardi 28 juillet soirée Swing avec initiation et show

Mardi 04 août soirée d’improvisation théâtrale

Mardi 11 août soirée jeux et blind test

A chaque soirée, des dégustations autour des vins des appellations du Languedoc et une restauration sur place seront proposées.

Au-delà de ces temps forts, la boutique de la Maison des Vins se transformera chaque mardi de l’été en guinguette conviviale pour profiter d’un verre en terrasse dans une ambiance détendue et estivale. .

Maison des vins du Languedoc Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 06 04 44 contact@languedoc-aoc.com

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English :

New this year, the Languedoc AOP is expanding its program with “ Languedoc en Scène, four cultural events held on Tuesdays throughout the summer at the Maison des Vins du Languedoc in Mas de Saporta. Four evenings: Art, Wine & Emotions!

L’événement LANGUEDOC EN SCÈNE Lattes a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT MONTPELLIER