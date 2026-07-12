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Grand jeu « Fort Busard » Centre Social Val’Mauges Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

vendredi 28 août 2026 · Saint-Florent-le-Vieil · Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Saint-Florent-le-Vieil
Adresse
Ferme des coteaux
Ville
49410 Mauges-sur-Loire
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Mauges-sur-Loire

Grand jeu « Fort Busard » Centre Social Val’Mauges

Saint-Florent-le-Vieil Ferme des coteaux Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 14:30:00
fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Relevez des défis en équipe et tentez de remporter le trésor final lors de cette animation inspirée d’un célèbre jeu télévisé.
Le Centre Social Val’Mauges, situé à La Pommeraye, organise une animation ludique et collective ouverte à tous. Cet événement propose de rassembler les participants autour d’un grand jeu de cohésion en plein air.

Le programme s’articule autour de plusieurs épreuves par équipes. Pour débloquer le trésor final, les joueurs doivent tester leur réflexion, leur agilité ainsi que leur esprit d’équipe à travers différents défis thématiques.

L’activité est ouverte à tous. Sur inscription.   .

Saint-Florent-le-Vieil Ferme des coteaux Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 74 29  accueil@centresocial-valmauges.fr

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English :

Take on challenges as a team and try to win the grand prize in this event inspired by a famous TV game show.

L’événement Grand jeu « Fort Busard » Centre Social Val’Mauges Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-02 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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