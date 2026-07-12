Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Grand jeu « Fort Busard » Centre Social Val’Mauges

Saint-Florent-le-Vieil Ferme des coteaux Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 14:30:00

fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Relevez des défis en équipe et tentez de remporter le trésor final lors de cette animation inspirée d’un célèbre jeu télévisé.

Le Centre Social Val’Mauges, situé à La Pommeraye, organise une animation ludique et collective ouverte à tous. Cet événement propose de rassembler les participants autour d’un grand jeu de cohésion en plein air.

Le programme s’articule autour de plusieurs épreuves par équipes. Pour débloquer le trésor final, les joueurs doivent tester leur réflexion, leur agilité ainsi que leur esprit d’équipe à travers différents défis thématiques.

L’activité est ouverte à tous. Sur inscription. .

Saint-Florent-le-Vieil Ferme des coteaux Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 74 29 accueil@centresocial-valmauges.fr

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English :

Take on challenges as a team and try to win the grand prize in this event inspired by a famous TV game show.

L’événement Grand jeu « Fort Busard » Centre Social Val’Mauges Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-02 par Pôle Tourisme ôsezMauges