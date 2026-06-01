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Grand loto solidaire de la villa Kairos, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Grand loto solidaire de la villa Kairos, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Grand loto solidaire de la villa Kairos, Complexe Saint Exupéry, Draguignan samedi 27 juin 2026.

Lieu : Complexe Saint Exupéry

Adresse : Draguignan

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Entrée gratuite

Grand loto solidaire de la villa Kairos Samedi 27 juin, 14h00 Complexe Saint Exupéry Var

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Loto caritatif et ouvert à tous. Moment de partage qui réunira familles et habitants.
14h – Complexe Saint-Exupéry, salle Pierre de Coubertin

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.club-des-six.fr/ »}]
Grand loto solidaire de la villa Kairos

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