Grand loto solidaire de la villa Kairos, Complexe Saint Exupéry, Draguignan
Grand loto solidaire de la villa Kairos, Complexe Saint Exupéry, Draguignan samedi 27 juin 2026.
Grand loto solidaire de la villa Kairos Samedi 27 juin, 14h00 Complexe Saint Exupéry Var
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Loto caritatif et ouvert à tous. Moment de partage qui réunira familles et habitants.
14h – Complexe Saint-Exupéry, salle Pierre de Coubertin
Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.club-des-six.fr/ »}]
Grand loto solidaire de la villa Kairos
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