Grand Nord Grand Large dévoile Les nuits Polaires Théâtre de la Tour Eiffel Paris

Plongée dans l’extrême

Grand Nord Grand Large dévoile la programmation des Nuits Polaires

Le retour des Nuits polaires

Les nuits polaires disparaissent chaque année, mais finissent toujours par revenir pour rappeler l’intensité et la magie de ces latitudes lointaines. Le 7 juin 2026, Grand Nord Grand Large, le spécialiste des voyages polaires, organise l’édition 2026 de ses Nuits polaires au théâtre de la tour Eiffel à Paris, pour réunir toute la communauté polaire le temps d’une journée. Découvrez une programmation où transpirent l’esprit d’exploration et la rudesse du monde polaire.

Grand Nord Grand Large dévoile aujourd’hui la programmation complète des Nuits polaires : l’athlète Mathieu Blanchard, l’explorateur Matthieu Tordeur, la glaciologue Heidi Sevestre, des photographes et des auteursviendront partager leurs expéditions hors normes lors de conférences, projections et dédicaces, de 14h à 20h.

Mathieu Blanchard

Mathieu Blanchard présentera « L’appel du silence », un film inédit de 52 minutes, tourné lors de sa participation à la Yukon Arctic Ultra en février 2025. Engagé sur 600 kilomètres à pied, en semi autonomie, dans des conditions polaires extrêmes, il s’inscrit dans une démarche qui dépasse la performance pure. Inspiré par L’Appel de la forêt de Jack London, son parcours devient une exploration intérieure, façonnée par le froid, l’isolement et la fatigue. Dans les étendues glacées du Yukon, l’ expérience se transforme en quête de sens, nourrie par les récits et la résilience des Premières Nations, jusqu’à faire émerger une forme de dépouillement et un rapport renouvelé au silence. La projection sera suivie d’un échange avec lui.

Heidi Sevestre, Matthieu Tordeur, Férial & more

La glaciologue Heidi Sevestre et l’explorateur Matthieu Tordeur reviendront sur leur traversée de l’Antarctique lors de leur expédition Under Antarctica, mêlant exploration extrême et collecte de données scientifiques sur les glaces et le changement climatique. Le festival accueillera également l’ artiste engagée Férial, qui présentera son travail photographique réalisé au Groenland, entre paysages extrêmes et regards sensibles sur les enjeux scientifiques et environnementaux.

Un échange inspirant réunira aussi la photographe Christine Dufossé, atteinte d’une maladie oculaire réduisant drastiquement sa vision, et Vincent Dufour, expert Terres Polaires chez Grand Nord Grand Large, qui l’a accompagnée pour réaliser son rêve : observer des ours blancs au Spitzberg.

PROGRAMME

14H00 – L’APPEL DU SILENCE

Mathieu Blanchard, ultra-trailer franco-québécois au palmarès mondial, s’élance en février 2025 sur 600 km dans le Yukon arctique. Par -40°C, porté par l’œuvre de Jack London, il avance seul face au froid, à l’isolement et aux esprits des Premières Nations. Une quête brutale et intime. L’appel du silence.

Durée : 52 min

15H25 – IMPRESSIONS BORÉALES

Interview de Férial, photographe engagée qui explore les régions polaires depuis 2017. Son diaporama présente des images d’Arctique et d’Antarctique, témoignant de la beauté fragile et des transformations climatiques de ces territoires.

Durée : 25 min

15H50 – VOIR PLUS GRAND AU SPITZBERG

Ancienne motarde et sportive accomplie, Christine Dufossé enseigne auprès de personnes handicapées. Atteinte de rétinite pigmentaire, elle multiplie les voyages avant de perdre la vue. À presque 60 ans, elle relève son défi ultime avec notre expert polaire Vincent Dufour : observer des ours polaires en kayak au Spitzberg.

Durée : 25 min

16H15 – DÉDICACES

Séance de dédicaces avec Stéphane Dugast, Matthieu Tordeur, Heidi Sevestre, Gérard Bodineau, Nicolas Ngo et Férial.

17H10 – GROENLAND, DANS LE SILLAGE DU COMMANDANT CHARCOT

Un géochimiste du Muséum national d’Histoire naturelle et un journaliste climatique retournent dans les fjords du Groenland, 100 ans après Charcot, pour mesurer l’évolution du climat arctique par comparaison d’échantillons prélevés au même endroit.

Durée : 52 min

18H30 – FAUNE ET FLORE

Explorateur et guide en Arctique et Antarctique, Gérard Bodineau a rassemblé ses décennies d’expérience terrain dans un guide naturaliste sur la biodiversité arctique, espèce par espèce, pour observer, comprendre et s’émerveiller du Grand Nord.

Durée : 25 min

19H00 – UNDER ANTARCTICA

Six mois après le succès mondial de leur expédition Under Antarctica, la glaciologue Heïdi Sevestre et l’explorateur Matthieu Tordeur vous immergeront dans leur traversée de l’Antarctique de 3 mois en kite-ski, au service de la science et de l’étude de l’élévation du niveau des mers.

Durée : 50 min

Le virus polaire

Depuis 1982, Grand Nord Grand Large emmène les amoureux des terres polaires du Grand Nord au Grand Sud, des glaces du Groenland aux toundras du Spitzberg, des taïgas lapones aux côtes antarctiques. Aux marges du monde polaire, ce sont le froid, le silence et l’isolement qui constituent le véritable défi.

Chaque expédition est pensée pour bousculer les repères, éveiller les sens et offrir un chemin vers soi, un face-à-face avec l’essentiel, transformant chaque aventure en expérience sensorielle et transformatrice.

Les nuits polaires proposent un aperçu de cette philosophie en un après-midi accessible à tous : conférences, projections et rencontres permettent de découvrir les récits d’ expéditions extrêmes, de ressentir ce que signifie se confronter à l’intensité des terres polaires et de se projeter.

INFORMATIONS PRATIQUES :

LE DIMANCHE 7 JUIN 2026 DE 14H À 20H

THÉÂTRE DE LA TOUR EIFFEL – 4 SQUARE RAPP, 75007 PARIS

ENTRÉE : 10 € LA PLACE

Depuis 1982, Grand Nord Grand Large, l’agence spécialiste des voyages polaires, crée des expéditions uniques dans les endroits les plus reculés de la planète, avec la conviction qu’affronter l’extrême, c’est découvrir des sensations inédites et se rencontrer soi-même. Du Grand Sud au Grand Nord, elle amène une poignée d’explorateurs traverser toundras et taïgas, défier la calotte polaire, fendre les mers gelées. Pour qu’en immersion dans ces environnements isolés, chacun vive plus fort.

Le 7 juin 2026, Grand Nord Grand Large réunit la communauté polaire pour une journée d’exception au Théâtre de la Tour Eiffel, à Paris. De 14h à 20h, les Nuits Polaires 2026 proposent films, conférences et dédicaces autour de l’exploration arctique et antarctique. Mathieu Blanchard, la glaciologue Heidi Sevestre, l’explorateur Matthieu Tordeur et d’autres invités viendront partager leurs expéditions hors normes. Une programmation ouverte à tous, pour ressentir l’intensité des grands espaces glacés.

Le dimanche 07 juin 2026

de 14h00 à 20h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T20:00:00+02:00

Théâtre de la Tour Eiffel 4 Square Rapp 75007 Paris



Afficher la carte du lieu Théâtre de la Tour Eiffel et trouvez le meilleur itinéraire

