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AGENDA · Château-Renard

Grand prix Concours de Pétanque Château-Renard

samedi 19 septembre 2026 · Château-Renard

Grand prix Concours de Pétanque Château-Renard

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
142 Rue du Stade
Ville
45220 Château-Renard
Département
Loiret
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Château-Renard

Grand prix Concours de Pétanque

142 Rue du Stade Château-Renard Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Grand prix
L’Amicale des boulistes de Château-Renard organise son concours de pétanque estivale le samedi 19 Septembre.
Ouvert à tous.
Grand prix
L’Amicale des boulistes de Château-Renard organise son concours de pétanque estivale le samedi 19 Septembre.
Ouvert à tous. 5  .

142 Rue du Stade Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 37 49 41 04 

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English :

Grand Prix
The Château-Renard Petanque Club is hosting its summer petanque tournament on Saturday, September 19.
Open to everyone.

L’événement Grand prix Concours de Pétanque Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-13 par OT 3CBO

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