Grand Prix cycliste du Pays de Josselin Josselin
dimanche 23 août 2026 · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Grand Prix cycliste du Pays de Josselin
Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
L’Union Cycliste du Pays de Josselin élancera la 28ème édition de son Grand prix cycliste sur les routes autour de Josselin, avec des épreuves pour les catégories Access, U7 à U13, U15, U17 et Open 2 et 3. À partir de 10h. .
Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 73 35 77 43
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English :
L’événement Grand Prix cycliste du Pays de Josselin Josselin a été mis à jour le 2026-07-29 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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