Informations pratiques

Josselin

Grand Prix cycliste du Pays de Josselin

Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

L’Union Cycliste du Pays de Josselin élancera la 28ème édition de son Grand prix cycliste sur les routes autour de Josselin, avec des épreuves pour les catégories Access, U7 à U13, U15, U17 et Open 2 et 3. À partir de 10h. .

Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 73 35 77 43

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English :

L’événement Grand Prix cycliste du Pays de Josselin Josselin a été mis à jour le 2026-07-29 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande