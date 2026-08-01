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AGENDA · Josselin

Grand Prix cycliste du Pays de Josselin Josselin

dimanche 23 août 2026 · Josselin

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
56120 Josselin
Département
Morbihan
Tarif

Josselin

Grand Prix cycliste du Pays de Josselin

Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23

L’Union Cycliste du Pays de Josselin élancera la 28ème édition de son Grand prix cycliste sur les routes autour de Josselin, avec des épreuves pour les catégories Access, U7 à U13, U15, U17 et Open 2 et 3. À partir de 10h.   .

Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 73 35 77 43 

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English :

L’événement Grand Prix cycliste du Pays de Josselin Josselin a été mis à jour le 2026-07-29 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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