Grand Prix de France Moto Place Luigi Chinetti Le Mans

Grand Prix de France Moto
Place Luigi Chinetti Circuit Bugatti Le Mans Sarthe
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
2026-05-08
Le Grand Prix de France moto, une course mythique et historique.
Venez assister au Michelin® Grand Prix de France, du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2026 sur le circuit Bugatti du Mans. .
Place Luigi Chinetti Circuit Bugatti Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 4 73 91 85 75 michy-manager@nat.fr
English :
The French Motorcycle Grand Prix, a legendary and historic race.
German :
Der Große Preis von Frankreich für Motorräder, ein legendäres und historisches Rennen.
Italiano :
Il Gran Premio motociclistico di Francia, una gara leggendaria e storica.
Espanol :
El Gran Premio de Francia de Motociclismo, una carrera legendaria e histórica.
