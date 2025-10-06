Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grand Prix de France Moto Place Luigi Chinetti Le Mans

Grand Prix de France Moto Place Luigi Chinetti Le Mans vendredi 8 mai 2026.

Grand Prix de France Moto

Place Luigi Chinetti Circuit Bugatti Le Mans Sarthe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-08

Le Grand Prix de France moto, une course mythique et historique.
Venez assister au Michelin® Grand Prix de France, du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2026 sur le circuit Bugatti du Mans.   .

Place Luigi Chinetti Circuit Bugatti Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 4 73 91 85 75  michy-manager@nat.fr

English :

The French Motorcycle Grand Prix, a legendary and historic race.

German :

Der Große Preis von Frankreich für Motorräder, ein legendäres und historisches Rennen.

Italiano :

Il Gran Premio motociclistico di Francia, una gara leggendaria e storica.

Espanol :

El Gran Premio de Francia de Motociclismo, una carrera legendaria e histórica.

