Grand raid Camargue ARENES DE SALIN DE GIRAUD Arles
Grand raid Camargue ARENES DE SALIN DE GIRAUD Arles samedi 10 octobre 2026.
Arles
Grand raid Camargue
Samedi 10 octobre 2026 de 7h à 19h. ARENES DE SALIN DE GIRAUD 15 RUE DU JEU DE MAIL Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 07:00:00
fin : 2026-10-10 19:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Le Grand Raid de Camargue est une manifestation sportive en pleine nature sauvage, pratiquée dans le respect des espaces environnementaux.
Le Grand Raid de Camargue vous permet de fouler ce territoire authentique une seule fois par an, pour venir y déployer vos performances. Avec son départ dans des arènes camarguaises, vivez le territoire et ses traditions.
Il s’agit d’une épreuve où le sportif se retrouve seul avec son potentiel, devant sa performance.
Les accompagnants ne pouvant pénétrer les propriétés privées, hormis les lieux désignés dans le livret d’accueil, seuls les bénévoles pourront vous prodiguer le soutien et le réconfort qui peut vous permettre d’aller au bout ! .
ARENES DE SALIN DE GIRAUD 15 RUE DU JEU DE MAIL Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 40 60 76 92 direction@grandraidcamargue.fr
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English :
The Grand Raid de Camargue is a wilderness sporting event that respects the environment.
L’événement Grand raid Camargue Arles a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme d’Arles
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