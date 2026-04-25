Carcassonne

GRAND RAID DES CATHARES 2026

Carcassonne Aude

Tarif : 29 – 29 – 239 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-22

Le Grand Raid des Cathares est un évènement d’Ultra Trail, regroupant 7 formats de courses différents. Que vous soyez débutants en trail ou confirmés, il y en a pour tous les profils.

Créé en 2015, le Grand Raid des Cathares a organisé sa douzième édition les 22, 23 et 24 octobre 2026 au départ de Carcassonne dans l’Aude.

Le Grand Raid des Cathares est une aventure médiévale de longue distance, d’environ 161 Km pour un dénivelé positif de 7000 m, depuis la cité de Carassonne (Place du Prado) vers le Pic de Bugarach, puis le château d’Arques, pour 41 heures environ.

C’est une course de pleine nature en boucle, à allure libre en une seule étape et en semi-autosuffisance.

7 épreuves sont au programme

*Grand Raid des Cathares | 161 Km 7 000 m D+ | 22 Oct. 2026 à 21h

*Raid des Bogomiles | 101 Km 4 300 m D+ | 23 Oct. 2026 à 11h

*Raid des Troubadours 85 Km | 3 200 D+ | 23 Oct. 2026 à 09h

*Trail des Hérétiques | 63 Km 2 750 m D+ | 24 Oct. 2026 à 04h

*Trail des Colombes | 41 Km 1 300 m D+| 24 Oct. 2026 à 08h

*Trail des Patarins | 25 Km 850 m D+| 23 Oct. 2026 à 14h

*Trail nocturne du château comtal | 12 Km 250 m D+| 23 Oct. 2026 à 20h

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Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 7 83 99 46 46 organisation@grandraid-cathares.fr

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English :

The Grand Raid des Cathares is an Ultra Trail event, with 7 different race formats. Whether you’re a beginner or an experienced trail runner, there’s something for everyone.

Created in 2015, the Grand Raid des Cathares held its twelfth edition on October 22, 23 and 24, 2026, departing from Carcassonne in the Aude department.

The Grand Raid des Cathares is a long-distance medieval adventure, covering some 161 km with a 7,000 m elevation gain, from the city of Carassonne (Place du Prado) to the Pic de Bugarach, then the Château d’Arques, for around 41 hours.

It’s an open-air loop race, at a free pace in a single stage and in semi-self-sufficiency.

7 events are on the program:

*Grand Raid des Cathares | 161 Km 7,000 m D+ | Oct. 22, 2026 at 9pm

*Raid des Bogomiles | 101 Km 4 300 m D+ | Oct. 23, 2026 at 11am

*Raid des Troubadours 85 Km | 3 200 D+ | Oct. 23, 2026 at 09h

*Trail des Hérétiques 63 Km 2 750 m D+ | Oct. 24, 2026 at 04h

*Trail des Colombes | 41 Km 1 300 m D+| Oct. 24, 2026 at 08h

*Trail des Patarins | 25 Km 850 m D+| Oct. 23, 2026 at 2 pm

*Trail nocturne du château comtal | 12 Km 250 m D+| Oct. 23, 2026 at 8pm

L’événement GRAND RAID DES CATHARES 2026 Carcassonne a été mis à jour le 2026-04-22 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Carcassonne