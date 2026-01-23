Sévérac d’Aveyron

Grand rassemblement de véhicules anciens | 9º édition

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Plus d’une centaine de véhicules anciens réunis à Sévérac d’Aveyron pour le plus grand plaisir des passionnés et des curieux !

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Dimanche 23 août de 9h à 16h, place de la Gare à Sévérac d’Aveyron, retrouvez le grand rassemblement de véhicules anciens.

Pour la 9e édition de ce grand rassemblement, pas moins de 130 véhicules sont exposés tout au long de la journée, vous offrant un aperçu varié de modèles anciens.

L’événement est organisé par le Club des amateurs de véhicules anciens de Sévérac d’Aveyron, qui invite également les propriétaires à venir exposer leur véhicule.

Restauration et buvette en plein air à proximité des voitures. .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie aveyron2cv2016@yahoo.fr

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English :

More than a hundred vintage vehicles gathered in Sévérac d’Aveyron to delight enthusiasts and the curious alike!

L’événement Grand rassemblement de véhicules anciens | 9º édition Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)