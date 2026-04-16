Grand repas animé route de Montbeugny Yzeure

Yzeure

Grand repas animé

route de Montbeugny Yzeurespace Yzeure Allier

Tarif : 45 – 45 – 50 EUR

45 € invité adhérent, 50 € non adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 12:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Dégustez un délicieux déjeuner, participez à un karaoké endiablé et testez vos connaissances avec un quiz. Animation musicale et ambiance garantie pour un moment convivial et joyeux.

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route de Montbeugny Yzeurespace Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 83 34 19 presidentsaintbonnet@orange.fr

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English :

Enjoy a delicious lunch, join in a wild karaoke and test your knowledge with a quiz. Musical entertainment and atmosphere guaranteed for a convivial and joyful moment.

L’événement Grand repas animé Yzeure a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région