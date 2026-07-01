Grand réseau de trains électriques avec Rail52, Institut du Patrimoine Haut-Marnais, Chaumont

Informations pratiques

Grand réseau de trains électriques avec Rail52 18 – 20 septembre Institut du Patrimoine Haut-Marnais Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez un magnifique réseau de trains électriques animé par les passionnés de Rail52.

Accès au 2ème étage sans ascenseur.

Institut du Patrimoine Haut-Marnais 19 rue girardon, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 06 08 25 52 18 http://Iphm52.com Découvrez l’ancienne école Sainte-Marie, dans le vieux Chaumont, abandonnée depuis 25 ans.

Ces lieux revivent grâce à l’association IPHM, qui œuvre à la sauvegarde des bâtiments et y organise expositions, salon de thé, brocante et autres événements. L’association a pour but de rénover l’ancienne école Sainte-Marie de Chaumont, afin d’en faire un lieu de mise en valeur de l’histoire de la ville. Il s’agit d’un endroit atypique à visiter, pour retrouver une ambiance surannée qui persiste.

L’ancienne école Sainte-Marie est composée d’une première construction datant du XVIIIᵉ siècle, située au 12 rue Decrès, en pierres et avec une toiture en ardoise, d’une superficie de 420 m². Ce bâtiment se prolonge par une autre construction de même époque, d’une superficie de 580 m².

Un troisième bâtiment, en pierres crépies avec une toiture en tuiles mécaniques, d’une superficie de 220 m², complète l’ensemble. Il est situé à l’angle de la rue de Viéville et de la ruelle Lemoine. Accès par le 19 rue Girardon, 52000 Chaumont.

Découvrez un magnifique réseau de trains électriques animé par les passionnés de Rail52.

©Dominique Wiederkehr