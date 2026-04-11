Grand spectacle provençal de la Fête des gardians L’ Amphithéâtre romain Arles

Arles

Grand spectacle provençal de la Fête des gardians

Vendredi 1er mai 2026 à partir de 15h35. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 15:35:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Chaque année, le 1er mai, les gardians célèbrent Saint Georges, le Saint patron des cavaliers. Après le grand défilé du matin et la bénédiction des cavaliers et de leur monture, place au spectacle aux arènes !

A 15h30 les gardians et le public se retrouvent aux arènes pour un grand spectacle provençal. Les cavaliers et leurs montures rivalisent d’audace et dextérité tout au long de l’après-midi. .

L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 92 61 86 confreriedesgardians@orange.fr

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English :

Every year on May 1, the gardians celebrate Saint Georges, the patron saint of horsemen. After the morning parade and the blessing of the riders and their mounts, it’s time for the show in the arena!

L’événement Grand spectacle provençal de la Fête des gardians Arles a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme d’Arles