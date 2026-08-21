Grand Théâtre de Calais, Grand Théâtre de Calais, Calais

Informations pratiques

Grand Théâtre de Calais 19 et 20 septembre Grand Théâtre de Calais Pas-de-Calais

Durée : environ 1 h 30. Maximum 25 personnes par visite. Réservation obligatoire auprès de l’office de Tourisme Calais XXL. Ou en ligne : www.calaisxxl.com ou www.compagniedudragon.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Passez les portes du Grand Théâtre de Calais, joyau de la Belle Époque, et plongez dans son élégante architecture à l’italienne. Laissez-vous guider dans une visite singulière. Entre histoire, musique, théâtre et cirque…Les murs prennent la parole et les acteurs du théâtre reprennent vie pour vous dévoiler les secrets des coulisses, les anecdotes oubliées et les petites histoires qui ont façonné ce lieu emblématique. Une immersion théâtrale surprenante, qui vous fera découvrir le patrimoine sous un angle inédit.

Guides-conférencières Émilie Questroy & Marie-Laure Dumont-Fourmanoir et Compagnie Les Anonymes TP

Grand Théâtre de Calais Place Albert 1er, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321466600 [{« type »: « link », « value »: « http://www.calaisxxl.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.compagniedudragon.com »}]

Passez les portes du Grand Théâtre de Calais, joyau de la Belle Époque, et plongez dans son élégante architecture à l’italienne. Laissez-vous guider dans une visite singulière. Entre histoire, et la …

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