Informations pratiques

Mulhouse

Grand trail urbain Mulhouse

45 boulevard Charles Stoessel Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 09:30:00

fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Parcourez Mulhouse autrement avec le Grand Mulhouse Trail Urbain, une course qui bouscule les codes du trail en mêlant patrimoine, nature et défis urbains. Au fil d’un parcours rythmé, enchaînez rues, escaliers, passerelles, sentiers et espaces verts pour découvrir la ville sous un angle inédit. Chaque difficulté devient un prétexte à explorer ses reliefs, ses contrastes et ses lieux emblématiques, jusqu’à une arrivée spectaculaire au cœur du centre historique. Que vous soyez un traileur aguerri ou simplement en quête d’un défi original, vivez une expérience sportive intense dans une ambiance conviviale et festive, où le dépassement de soi se partage avec des centaines de passionnés. .

45 boulevard Charles Stoessel Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 58 58

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English :

L’événement Grand trail urbain Mulhouse Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace