Grand troc et puces Route de Saint-Jean-Trolimon Pont-l’Abbé

Grand troc et puces

Route de Saint-Jean-Trolimon Parking E.Leclerc Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Ce troc et puces est organisée par le comité d’animation de Pont-l’Abbé. Plus de 200 exposants . Parking couvert. Petite restauration sur place merguez, frites , saucisses , sandwichs, kouigns, crêpes et buvette .

Route de Saint-Jean-Trolimon Parking E.Leclerc Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 75 36 49 62

