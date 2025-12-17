Grand troc et puces Route de Saint-Jean-Trolimon Pont-l’Abbé
Grand troc et puces Route de Saint-Jean-Trolimon Pont-l’Abbé dimanche 24 mai 2026.
Grand troc et puces
Route de Saint-Jean-Trolimon Parking E.Leclerc Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
2026-05-24
Ce troc et puces est organisée par le comité d’animation de Pont-l’Abbé. Plus de 200 exposants . Parking couvert. Petite restauration sur place merguez, frites , saucisses , sandwichs, kouigns, crêpes et buvette .
Route de Saint-Jean-Trolimon Parking E.Leclerc Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 75 36 49 62
L’événement Grand troc et puces Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Destination Pays Bigouden