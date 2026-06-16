Grand Vertige 10 ans du Grand8 GMEM La Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement
Grand Vertige 10 ans du Grand8 GMEM La Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement vendredi 3 juillet 2026.
Marseille 3e Arrondissement
Grand Vertige 10 ans du Grand8
Vendredi 3 juillet 2026 à partir de 19h. GMEM La Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Venez célébrer dix ans de liberté et d’improvisation avec Grand8 et ses mucisiens !
Aventures sonores et performances transdisciplinaires.
Ce grand ensemble réunit 15 musiciennes et musiciens, tous épris d’un goût certain pour la liberté.
Sans direction imposée, il se nourrit d’improvisation musicale, à l’écoute de l’échange et de la création.
À travers des pratiques, des festivals et des créations, Grand8 crée depuis dix ans des espaces et des escapades dédiés à l’improvisation musicale et aux passerelles entre les genres.
Grand8 honore et célèbre ces dix années d’existence, avec des axes et des temps forts jalonnant son parcours unique.
Concert Grand8 invite l’ensemble Apnées ». .
GMEM La Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur admin@grand8.org
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English :
Come celebrate ten years of freedom and improvisation with Grand8 and its musicians!
L’événement Grand Vertige 10 ans du Grand8 Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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