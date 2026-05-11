Grand vide grenier Fort Saint-André Salins-les-Bains

Salins-les-Bains

Grand vide grenier

Fort Saint-André Chem. du Fort Saint-André Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Un moment à ne pas manquer, plongez dans l’univers des bonnes affaires !

A l’occasion de sa brocante annuelle et pour sa deuxième édition le Fort Saint-André ouvre ses portes le temps d’une journée. Venez découvrir les différents stands à la recherche d’objets de toute sorte ou de la pièce coup de cœur. Dans un cadre unique et chargé d’histoire, venez trouver vos perles rares !

Buvette et restauration

Annulée en cas de pluie .

Fort Saint-André Chem. du Fort Saint-André Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 16 61 info@fort-st-andre.com

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English : Grand vide grenier

L’événement Grand vide grenier Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA