Grand vide grenier Fort Saint-André Salins-les-Bains
Grand vide grenier Fort Saint-André Salins-les-Bains dimanche 5 juillet 2026.
Salins-les-Bains
Grand vide grenier
Fort Saint-André Chem. du Fort Saint-André Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Un moment à ne pas manquer, plongez dans l’univers des bonnes affaires !
A l’occasion de sa brocante annuelle et pour sa deuxième édition le Fort Saint-André ouvre ses portes le temps d’une journée. Venez découvrir les différents stands à la recherche d’objets de toute sorte ou de la pièce coup de cœur. Dans un cadre unique et chargé d’histoire, venez trouver vos perles rares !
Buvette et restauration
Annulée en cas de pluie .
Fort Saint-André Chem. du Fort Saint-André Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 16 61 info@fort-st-andre.com
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English : Grand vide grenier
L’événement Grand vide grenier Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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