Grand vide-greniers, Esplanade Huguette Barrot (place du collège), Salindres

Informations pratiques

Grand vide-greniers Dimanche 13 septembre, 06h00 Esplanade Huguette Barrot (place du collège) Gard

5 € l’emplacement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T06:00:00+02:00 – 2026-09-13T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T06:00:00+02:00 – 2026-09-13T13:00:00+02:00

Musique par Lamanza-muzic et repas paella.

Esplanade Huguette Barrot (place du collège) rue becmil, Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 13 »}]

Et marché de producteurs. Organisés par le Comité des fêtes.