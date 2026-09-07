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Grand vide-greniers, Esplanade Huguette Barrot (place du collège), Salindres

dimanche 13 septembre 2026 · Esplanade Huguette Barrot (place du collège) · Salindres

Grand vide-greniers, Esplanade Huguette Barrot (place du collège), Salindres

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Esplanade Huguette Barrot (place du collège)
Adresse
rue becmil, Salindres
Ville
30340 Salindres
Département
Gard
Tarif
5 € l’emplacement

Grand vide-greniers Dimanche 13 septembre, 06h00 Esplanade Huguette Barrot (place du collège) Gard

5 € l’emplacement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T06:00:00+02:00 – 2026-09-13T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T06:00:00+02:00 – 2026-09-13T13:00:00+02:00

Musique par Lamanza-muzic et repas paella.

Esplanade Huguette Barrot (place du collège) rue becmil, Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 13 »}]
Et marché de producteurs. Organisés par le Comité des fêtes.

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