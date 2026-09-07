AGENDA · Salindres
Grand vide-greniers, Esplanade Huguette Barrot (place du collège), Salindres
dimanche 13 septembre 2026 · Esplanade Huguette Barrot (place du collège) · Salindres
Informations pratiques
Grand vide-greniers Dimanche 13 septembre, 06h00 Esplanade Huguette Barrot (place du collège) Gard
5 € l’emplacement
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T06:00:00+02:00 – 2026-09-13T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T06:00:00+02:00 – 2026-09-13T13:00:00+02:00
Musique par Lamanza-muzic et repas paella.
Esplanade Huguette Barrot (place du collège) rue becmil, Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 13 »}]
Et marché de producteurs. Organisés par le Comité des fêtes.
À voir aussi à Salindres (Gard)
- 50 ans de l’école primaire Marcel-Pagnol, École Marcel-Pagnol, Salindres 16 septembre 2026
- Le patrimoine de l’école, École Marcel-Pagnol, Salindres 19 septembre 2026
- Tennis de table, Complexe sportif Yves Comte, Salindres 19 septembre 2026
- Marché artisanal, Collège Jean-Baptiste Dumas, Salindres 20 septembre 2026