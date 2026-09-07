AGENDA · Salindres
Tennis de table, Complexe sportif Yves Comte, Salindres
samedi 19 septembre 2026 · Complexe sportif Yves Comte · Salindres
Informations pratiques
Tennis de table Samedi 19 septembre, 16h00 Complexe sportif Yves Comte Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Complexe sportif Yves Comte 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie
Salindres 1 / Saint-Foy-Charcot. National 3.
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