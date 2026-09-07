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Tennis de table, Complexe sportif Yves Comte, Salindres

samedi 19 septembre 2026 · Complexe sportif Yves Comte · Salindres

Tennis de table, Complexe sportif Yves Comte, Salindres

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Complexe sportif Yves Comte
Adresse
30340 Salindres
Ville
30340 Salindres
Département
Gard

Tennis de table Samedi 19 septembre, 16h00 Complexe sportif Yves Comte Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Complexe sportif Yves Comte 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie
Salindres 1 / Saint-Foy-Charcot. National 3.

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