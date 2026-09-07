Tennis de table, Complexe sportif Yves Comte, Salindres

Informations pratiques

Tennis de table Samedi 19 septembre, 16h00 Complexe sportif Yves Comte Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Complexe sportif Yves Comte 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie

Salindres 1 / Saint-Foy-Charcot. National 3.