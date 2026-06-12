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GRAND VILLAGE DE L’EAU Perpignan

GRAND VILLAGE DE L’EAU Perpignan

GRAND VILLAGE DE L’EAU Perpignan samedi 13 juin 2026.

Adresse : Quai de la Basse

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Perpignan

GRAND VILLAGE DE L’EAU

Quai de la Basse Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Grand spectacle de clôture.
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Quai de la Basse Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30  contact-office@perpignan.fr

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English :

Big closing show.

L’événement GRAND VILLAGE DE L’EAU Perpignan a été mis à jour le 2026-06-09 par PERPIGNAN TOURISME

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