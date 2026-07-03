Grand Village de Noël Mers-les-Bains
jeudi 19 novembre 2026 · Mers-les-Bains
Informations pratiques
Mers-les-Bains
Grand Village de Noël
Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-19
En centre-ville et rue de l’église
De nombreux chalets restauration sur place animations Téléthon…
Chalets Restauration Manèges Musique Mini ferme Animations….
Artisans, créateurs, confréries…seront au rendez-vous
En centre-ville et rue de l’église
De nombreux chalets restauration sur place animations Téléthon…
Chalets Restauration Manèges Musique Mini ferme Animations….
Artisans, créateurs, confréries…seront au rendez-vous .
Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 20 79
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English :
Downtown and rue de l’église
Numerous chalets on-site catering entertainment Telethon…
Chalets Catering Rides Music Mini farm Entertainment….
Craftsmen, designers, brotherhoods…will be on hand
L’événement Grand Village de Noël Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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