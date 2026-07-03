Informations pratiques

Mers-les-Bains

Grand Village de Noël

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-19

En centre-ville et rue de l’église

De nombreux chalets restauration sur place animations Téléthon…

Chalets Restauration Manèges Musique Mini ferme Animations….

Artisans, créateurs, confréries…seront au rendez-vous

En centre-ville et rue de l’église

De nombreux chalets restauration sur place animations Téléthon…

Chalets Restauration Manèges Musique Mini ferme Animations….

Artisans, créateurs, confréries…seront au rendez-vous .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 20 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Downtown and rue de l’église

Numerous chalets on-site catering entertainment Telethon…

Chalets Catering Rides Music Mini farm Entertainment….

Craftsmen, designers, brotherhoods…will be on hand

L’événement Grand Village de Noël Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS