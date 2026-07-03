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AGENDA · Mers-les-Bains

Grand Village de Noël Mers-les-Bains

jeudi 19 novembre 2026 · Mers-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Ville
80350 Mers-les-Bains
Département
Somme
Tarif
0 0 Gratuit

Mers-les-Bains

Grand Village de Noël

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-19

En centre-ville et rue de l’église
De nombreux chalets restauration sur place animations Téléthon…
Chalets Restauration Manèges Musique Mini ferme Animations….
Artisans, créateurs, confréries…seront au rendez-vous
En centre-ville et rue de l’église
De nombreux chalets restauration sur place animations Téléthon…
Chalets Restauration Manèges Musique Mini ferme Animations….
Artisans, créateurs, confréries…seront au rendez-vous   .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 20 79 

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English :

Downtown and rue de l’église
Numerous chalets on-site catering entertainment Telethon…
Chalets Catering Rides Music Mini farm Entertainment….
Craftsmen, designers, brotherhoods…will be on hand

L’événement Grand Village de Noël Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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