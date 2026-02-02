Exposition Anne DEJAIFUE Mers-les-Bains
Exposition Anne DEJAIFUE Mers-les-Bains vendredi 11 septembre 2026.
Exposition Anne DEJAIFUE
Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme
Début : 2026-09-11
fin : 2026-10-11
2026-09-11
Exposition des œuvres de Anne DEJAIFUE, invitée en résidence par Marylène Toussaint
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr
English :
Exhibition of works by Anne DEJAIFUE, guest artist in residence Marylène Toussaint
Exhibition on view during library opening hours.
Free
