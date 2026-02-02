Exposition Anne DEJAIFUE Mers-les-Bains

Exposition Anne DEJAIFUE

Début : 2026-09-11

fin : 2026-10-11

Exposition des œuvres de Anne DEJAIFUE, invitée en résidence par Marylène Toussaint

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr

English :

Exhibition of works by Anne DEJAIFUE, guest artist in residence Marylène Toussaint

Exhibition on view during library opening hours.

Free

