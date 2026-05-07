GRAND WEEK-END DES CREATEURS Canet-en-Roussillon
GRAND WEEK-END DES CREATEURS Canet-en-Roussillon vendredi 27 novembre 2026.
Canet-en-Roussillon
GRAND WEEK-END DES CREATEURS
196, avenue de Perpignan Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-27 10:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
Date(s) :
2026-11-27 2026-11-28 2026-11-29
L’art dans tous ses états! 8éme édition du Week-end des Créateurs
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196, avenue de Perpignan Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
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English :
Art in all its forms! 8th edition of the Weekend des Créateurs
L’événement GRAND WEEK-END DES CREATEURS Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-05-07 par CANET TOURISME
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