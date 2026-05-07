Canet-en-Roussillon

GRAND WEEK-END DES CREATEURS

196, avenue de Perpignan Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-11-27 10:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-27 2026-11-28 2026-11-29

L’art dans tous ses états! 8éme édition du Week-end des Créateurs

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196, avenue de Perpignan Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

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English :

Art in all its forms! 8th edition of the Weekend des Créateurs

L’événement GRAND WEEK-END DES CREATEURS Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-05-07 par CANET TOURISME