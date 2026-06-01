Sète

GRANDE BRADERIE CÉRAMIQUE CHEZ BROCA STUDIO

461 Quai des moulins Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Prototype, fin de série, pièces déclassées

Prix ronds à partir de 5 €

Pièces d’élèves à prix libre dès 2 €, au profit de l’association AURORA Bassin de Thau

Prends un tote bag

Paiement uniquement en espèces

Grignotage sucré et carte du café à découvrir

Atelier ouvert à toutes et tous ! .

461 Quai des moulins Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

L’événement GRANDE BRADERIE CÉRAMIQUE CHEZ BROCA STUDIO Sète a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau