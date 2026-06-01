GRANDE BRADERIE CÉRAMIQUE CHEZ BROCA STUDIO Sète
GRANDE BRADERIE CÉRAMIQUE CHEZ BROCA STUDIO Sète samedi 20 juin 2026.
Sète
GRANDE BRADERIE CÉRAMIQUE CHEZ BROCA STUDIO
461 Quai des moulins Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Prototype, fin de série, pièces déclassées
Prix ronds à partir de 5 €
Pièces d’élèves à prix libre dès 2 €, au profit de l’association AURORA Bassin de Thau
Prends un tote bag
Paiement uniquement en espèces
Grignotage sucré et carte du café à découvrir
Atelier ouvert à toutes et tous ! .
461 Quai des moulins Sète 34200 Hérault Occitanie
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English :
L’événement GRANDE BRADERIE CÉRAMIQUE CHEZ BROCA STUDIO Sète a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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