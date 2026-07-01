Grande braderie de livres, Bibliothèque diocésaine, Orléans

Informations pratiques

Grande braderie de livres 19 et 20 septembre Bibliothèque diocésaine Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La bibliothèque diocésaine organise depuis plusieurs années maintenant une grande braderie de livres au cœur même du Séminaire Interdiocésain d’Orléans. Vous y trouverez des ouvrages de philosophie, de théologie, sur l’église, sur la Bible, sur le patrimoine local…

Bibliothèque diocésaine 1 cloître Saint-Aignan 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 06 17 56 95 74 https://bibliothequesdioceses.bibenligne.fr/ https://www.facebook.com/BibliothequeDiocesaineDOrleans?ref=bookmarks;https://www.instagram.com/bd_orleans/ La bibliothèque diocésaine d’Orléans possède plus de 90 000 ouvrages et revues. Spécialisée en sciences religieuses, études bibliques, littérature chrétienne, philosophie, histoire (en particulier histoire locale).

La bibliothèque diocésaine organise depuis plusieurs années maintenant une grande braderie de livres au cœur même du Séminaire Interdiocésain d’Orléans.

©Bibliothèque diocésaine d’Orléans