Informations pratiques

Pontarlier

Grande braderie d’été

Centre ville Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 08:30:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Organisée par Commerce Pontarlier Centre.

Grande braderie dans les rues du centre-ville de Pontarlier, Grande manifestation commerciale et populaire réunissant commerces locaux et commerces ambulants, non sédentaires, au centre-ville de Pontarlier. Des affaires incroyables vous attendent. Accès libre pour les visiteurs. .

Centre ville Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 39 03 commercepontarliercentre@wanadoo.fr

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English : Grande braderie d’été

L’événement Grande braderie d’été Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS