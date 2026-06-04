Grande braderie d’été Pontarlier
samedi 1 août 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Grande braderie d’été
Centre ville Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:30:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Organisée par Commerce Pontarlier Centre.
Grande braderie dans les rues du centre-ville de Pontarlier, Grande manifestation commerciale et populaire réunissant commerces locaux et commerces ambulants, non sédentaires, au centre-ville de Pontarlier. Des affaires incroyables vous attendent. Accès libre pour les visiteurs. .
Centre ville Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 39 03 commercepontarliercentre@wanadoo.fr
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English : Grande braderie d’été
L’événement Grande braderie d’été Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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