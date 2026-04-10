GRANDE BRADERIE DU CAP D’AGDE Quais du Centre-port Agde

Agde

GRANDE BRADERIE DU CAP D’AGDE

Quais du Centre-port LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Venez profiter de deux jours de bonnes affaires, d’ambiance festive et de shopping en bord de mer !

Un week-end entièrement dédié au shopping avec plus de 150 boutiques qui proposent leurs démarques dans une ambiance conviviale.

Alors n’attendez plus pour dénicher la bonne affaire !

9h > 20h Quais du Centre-Port Le Cap d’Agde

#TEMPSFORT

#ÉTÉ .

Quais du Centre-port LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie tendance.3@free.fr

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English : GRANDE BRADERIE DU CAP D’AGDE

Come and enjoy two days of bargains, festivities and shopping by the sea!

L’événement GRANDE BRADERIE DU CAP D’AGDE Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34