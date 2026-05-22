Grande Brocante de Metz Borny MJC Metz-Borny Centre Bon Pasteur Metz

Metz

Grande Brocante de Metz Borny

MJC Metz-Borny Centre Bon Pasteur 10 Rue du Bon Pasteur Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez chiner, vendre et profiter d’une journée conviviale en famille ou entre amis !

Animations enfants. Barbecue sur place. Concert en début de soirée.Tout public

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MJC Metz-Borny Centre Bon Pasteur 10 Rue du Bon Pasteur Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 75 30 87

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English :

Come and browse, sell and enjoy a fun day out with family and friends!

Children’s entertainment. Barbecue on site. Concert in the early evening.

L’événement Grande Brocante de Metz Borny Metz a été mis à jour le 2026-05-17 par AGENCE INSPIRE METZ