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Grande Brocante de Metz Borny MJC Metz-Borny Centre Bon Pasteur Metz

Grande Brocante de Metz Borny MJC Metz-Borny Centre Bon Pasteur Metz dimanche 31 mai 2026.

Lieu : MJC Metz-Borny Centre Bon Pasteur

Adresse : 10 Rue du Bon Pasteur

Ville : 57070 Metz

Département : Moselle

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Metz

Grande Brocante de Metz Borny

MJC Metz-Borny Centre Bon Pasteur 10 Rue du Bon Pasteur Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Venez chiner, vendre et profiter d’une journée conviviale en famille ou entre amis !
Animations enfants. Barbecue sur place. Concert en début de soirée.Tout public
0  .

MJC Metz-Borny Centre Bon Pasteur 10 Rue du Bon Pasteur Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 75 30 87 

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English :

Come and browse, sell and enjoy a fun day out with family and friends!
Children’s entertainment. Barbecue on site. Concert in the early evening.

L’événement Grande Brocante de Metz Borny Metz a été mis à jour le 2026-05-17 par AGENCE INSPIRE METZ

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