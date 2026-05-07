Grande brocante solidaire Maison de la Solidarité Saintes

Saintes

Grande brocante solidaire

Maison de la Solidarité Esplanade du 6ème R.I. Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Grande brocante solidaire proposée par le Secours Populaire Français.

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Maison de la Solidarité Esplanade du 6ème R.I. Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 36 32 spf-saintes@wanadoo.fr

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English :

Big flea market organized by Secours Populaire Français.

L’événement Grande brocante solidaire Saintes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge