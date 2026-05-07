Grande brocante solidaire Maison de la Solidarité Saintes
Grande brocante solidaire Maison de la Solidarité Saintes samedi 6 juin 2026.
Saintes
Grande brocante solidaire
Maison de la Solidarité Esplanade du 6ème R.I. Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Grande brocante solidaire proposée par le Secours Populaire Français.
.
Maison de la Solidarité Esplanade du 6ème R.I. Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 36 32 spf-saintes@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Big flea market organized by Secours Populaire Français.
L’événement Grande brocante solidaire Saintes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)
- Rencontre publique Médiathèque François Mitterrand Saintes 7 mai 2026
- Vernissage de l’exposition Par la peau de Jacky Ferrand et Claude Margat Médiathèque François Mitterrand Saintes 7 mai 2026
- Grande friperie Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes 8 mai 2026
- Foliflores 2026 Le Petit Chadignac Saintes 8 mai 2026
- Concert de présentation du Festival OFF Saintes 8 mai 2026