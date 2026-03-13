Grande cavalcade du Lundi des Roses Sundhouse
lundi 8 février 2027 · Sundhouse
Informations pratiques
Sundhouse
Grande cavalcade du Lundi des Roses
Sundhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2027-02-08
fin : 2027-02-08
Date(s) :
2027-02-08
Défilé de chars et de troupes de carnaval suivi du traditionnel bal masqué
Des rues noires de monde, des confettis, des chars magnifiquement décorés et des créatures monstrueuses à foison vous êtes bien au carnaval du Rosenmontag de Sundhouse! Défilé dans le village à partir de 14h, suivi du bal masqué vers 20h. .
Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 20 13 jean-paul.rimbault@orange.fr
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English :
Parade of floats and carnival troops followed by the traditional masked ball
L’événement Grande cavalcade du Lundi des Roses Sundhouse a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du Grand Ried
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