Grande Fête Médiévale au Château de Brie Château de Brie Champagnac-la-Rivière

Informations pratiques

Champagnac-la-Rivière

Grande Fête Médiévale au Château de Brie

Château de Brie Brie Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 23:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Pour sa quatrième édition, la fête médiévale du Château de Brie devient l’événement incontournable de l’été. Plongez dans l’univers fascinant du Moyen-Age.

Au programme de la journée

– Village viking avec ses habitants en costumes d’époque et son marché

– 90 artisans locaux en costumes d’époque. Démonstration de savoir-faire ancestraux (vanniers, tailleurs de pierre, forgerons, bronziers, tourneurs sur bois, tisseurs, émaillistes, vitrailliste, etc.)

– Nombreuses animations Tir à l’arc, balades à poneys, combats d’épées, troubadours, ateliers de création pour les enfants

– Déjeuner médiéval (réservation) et petite restauration. Taverne

Soirée (19h-23h)

– Avant le concert, ardoises de fromages et charcuteries

– Concert de musique irlandaise et celtique (Groupe Les Compères) .

Château de Brie Brie Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 30 10 71

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English : Grande Fête Médiévale au Château de Brie

L’événement Grande Fête Médiévale au Château de Brie Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-26 par Terres de Limousin