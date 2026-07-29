Grande Fête Médiévale au Château de Brie Château de Brie Champagnac-la-Rivière
jeudi 6 août 2026 · Château de Brie · Champagnac-la-Rivière
Informations pratiques
Champagnac-la-Rivière
Grande Fête Médiévale au Château de Brie
Château de Brie Brie Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 23:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Pour sa quatrième édition, la fête médiévale du Château de Brie devient l’événement incontournable de l’été. Plongez dans l’univers fascinant du Moyen-Age.
Au programme de la journée
– Village viking avec ses habitants en costumes d’époque et son marché
– 90 artisans locaux en costumes d’époque. Démonstration de savoir-faire ancestraux (vanniers, tailleurs de pierre, forgerons, bronziers, tourneurs sur bois, tisseurs, émaillistes, vitrailliste, etc.)
– Nombreuses animations Tir à l’arc, balades à poneys, combats d’épées, troubadours, ateliers de création pour les enfants
– Déjeuner médiéval (réservation) et petite restauration. Taverne
Soirée (19h-23h)
– Avant le concert, ardoises de fromages et charcuteries
– Concert de musique irlandaise et celtique (Groupe Les Compères) .
Château de Brie Brie Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 30 10 71
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English : Grande Fête Médiévale au Château de Brie
L’événement Grande Fête Médiévale au Château de Brie Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-26 par Terres de Limousin
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