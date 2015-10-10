Grande Finale d’éloquence des lycéens Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Grande Finale d’éloquence des lycéens

Vendredi 8 mai 2026 à partir de 20h. Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Au départ, ils étaient 400. Ils ne sont plus que 8.

Après une première étape de sélections à travers toute la France, 8 jeunes finalistes monteront sur la scène du Théâtre du Jeu de Paume pour défendre leur discours devant le public et le jury.

Leur objectif, devenir le lycéen le plus éloquent de France ! Assistez à la naissance d’une nouvelle génération d’orateurs. .

Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Starting with 400 young people, this year’s competition has been whittled down to 8.

After a first stage of selections throughout France, 8 young finalists will take to the stage of the Théâtre du Jeu de Paume to defend their speeches in front of the public and the jury.

L’événement Grande Finale d’éloquence des lycéens Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence