Spectacle Ca sent l’sapin Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle Ca sent l’sapin

Dimanche 19 avril 2026 de 18h à 19h30. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 18:00:00

fin : 2026-04-19 19:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Une comédie à mourir de rire… Grâce à un duo déjanté et des situations totalement ubuesques !

Travailler dans une entreprise de Pompes Funèbres au bord de la faillite n’est pas de tout repos. Surtout quand on doit se coltiner le fils du patron, qui semble avoir un QI proche de zéro !

Mais qu’à cela ne tienne, il est primordial de répondre aux exigences des endeuillés, parfois totalement loufoques, et rester professionnel en toutes circonstances. Mais jusqu’à quel point ? .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A comedy to die for? Thanks to a wacky duo and some totally bizarre situations!

L’événement Spectacle Ca sent l’sapin Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence