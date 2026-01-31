GRANDE FOIRE ANNUELLE DU MASSEGROS Massegros Causses Gorges
GRANDE FOIRE ANNUELLE DU MASSEGROS Massegros Causses Gorges vendredi 8 mai 2026.
GRANDE FOIRE ANNUELLE DU MASSEGROS
Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08 16:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Rendez-vous à la Grande foire annuelle du Massegros qui se tiendra toute la journée dans le village avec de nombreuses animations proposées, un déjeuner au tripoux à la salle des fêtes et une possibilité de restauration sur place.
Exposants, inscrivez-vous dès maintenant
– Côté foire bulletin d’inscription en téléchargement.
– Côté vide grenier 04 66 48 88 08
Rendez-vous à la Grande foire annuelle du Massegros qui se tiendra toute la journée dans le village avec de nombreuses animations proposées, un déjeuner au tripoux à la salle des fêtes et une possibilité de restauration sur place.
Exposants, inscrivez-vous dès maintenant
– Côté foire bulletin d’inscription en téléchargement.
– Côté vide grenier 04 66 48 88 08 .
Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for the Grande foire annuelle du Massegros , an all-day fair in the village with plenty of entertainment, a tripoux lunch in the village hall and on-site catering.
Exhibitors, register now:
– For the fair: download the registration form.
– Garage sale: 04 66 48 88 08
L’événement GRANDE FOIRE ANNUELLE DU MASSEGROS Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-03-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn