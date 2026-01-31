GRANDE FOIRE ANNUELLE DU MASSEGROS

Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 08:00:00

fin : 2026-05-08 16:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Rendez-vous à la Grande foire annuelle du Massegros qui se tiendra toute la journée dans le village avec de nombreuses animations proposées, un déjeuner au tripoux à la salle des fêtes et une possibilité de restauration sur place.

Exposants, inscrivez-vous dès maintenant

– Côté foire bulletin d’inscription en téléchargement.

– Côté vide grenier 04 66 48 88 08

Rendez-vous à la Grande foire annuelle du Massegros qui se tiendra toute la journée dans le village avec de nombreuses animations proposées, un déjeuner au tripoux à la salle des fêtes et une possibilité de restauration sur place.

Exposants, inscrivez-vous dès maintenant

– Côté foire bulletin d’inscription en téléchargement.

– Côté vide grenier 04 66 48 88 08 .

Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08

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English :

Join us for the Grande foire annuelle du Massegros , an all-day fair in the village with plenty of entertainment, a tripoux lunch in the village hall and on-site catering.

Exhibitors, register now:

– For the fair: download the registration form.

– Garage sale: 04 66 48 88 08

L’événement GRANDE FOIRE ANNUELLE DU MASSEGROS Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-03-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn