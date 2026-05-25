Grande Parade Pari Roller & Mobilités – Ride the City Place Félix Eboué Paris

Ride The City



Samedi 30 mai 2026

Pari Roller & Mobilités s’associe à Starbucks pour une édition exceptionnelle de la balade urbaine Ride the City.

Rendez-vous à Place Félix-Éboué dès 14h00 pour un après-midi festif, musical et accessible à toutes les mobilités douces : rollers, vélos, trottinettes, skateboards, gyroroues, fauteuils roulants.

Une balade inédite aux côtés de Starbucks

Pour cette édition inédite, Starbucks accompagne Pari Roller & Mobilités pour faire vivre une balade festive et originale au cœur de la capitale.

Les participants auront l’occasion de suivre le célèbre Bearista dans les rues de la capitale, dans une ambiance unique portée par la scène mobile de Pari Roller et le set live de la DJ Twiggy, qui accompagnera tout le parcours.

Tout au long de l’après-midi, des animations viendront rythmer cette édition spéciale :

un show roller avant le départ ;

une balade encadrée dans Paris ;

des distributions de cadeaux ;

une ambiance festive et musicale ;

la découverte et dégustation des nouvelles boissons protéinées Starbucks.

Une occasion parfaite de rouler, partager et profiter d’un moment convivial dans l’espace public

Une balade ouverte à toutes les mobilités douces

Pas besoin d’être un pro pour participer ! Cette balade est ouverte à toutes les mobilités douces et à tous les niveaux, que vous veniez pour rouler entre amis, découvrir Paris autrement ou simplement profiter de l’ambiance.

Sont les bienvenus :

Roller ,Vélo , Trottinette , Skate , Gyroroue , Fauteuil roulant

L’objectif est simple : partager un moment festif, accessible et convivial au cœur de Paris. Le parcours est entièrement encadré par l’équipe de Pari Roller & Mobilités, avec un staff présent tout au long de la balade pour assurer la sécurité, accompagner le cortège et permettre à chacun de rouler sereinement dans une ambiance bienveillante.

Informations pratiques

Samedi 30 mai 2026

RDV : 14h / Départ : 14h30

/ Départ : 14h30 Lieu départ/arrivée : Place Félix Éboué, Paris 12ème

Place Félix Éboué, Paris 12ème Distance : 16 km (accessible à tous niveaux)

16 km (accessible à tous niveaux) Prix : Gratuit et ouvert à tous

Gratuit et ouvert à tous Balade musicale et festive

Encadré, gratuit et ouvert à tous

La balade est gratuite, ouverte à toutes et tous, dans le respect des consignes de sécurité et de l’encadrement bénévole.

Astuce : Pas de rollers ou de vélo ? Dott vous permet de participer à la parade avec un vélo Dott gratuitement (sur inscription), pour rouler facilement et profiter de toute la magie de l’événement.

Informations

Seul, entre amis ou en famille

Un événement gratuit, encadré et sans inscription

Boucle de 16 Km

Nous voulons de cet événement un moment inclusif. Bienvenus aux personnes à mobilités réduites.

Les accès

Par le métro : Lignes 6 ou 8 – Station Daumesnil

Bus : 29 / 46 — Daumesnil – Félix Éboué 64 / 71 — Docteur Goujon – Reuilly

Plus d’infos sur notre compte Instagram @pariroller & www.pari-roller.com

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Pari Roller & Mobilités t’invite à Starbucks Ride the City ! En roller, vélo, trottinette, skate, gyroroue, fauteuil roulant… Vient rider dans la ville avec nous.

Le samedi 30 mai 2026

de 14h30 à 18h00

gratuit

Adhésion et don possible pour soutenir l’association.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00

Place Félix Eboué Place Félix Eboué 75012 Paris

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