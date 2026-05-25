Grande Parade Pari Roller & Mobilités – Ride the City Place Félix Eboué Paris
Grande Parade Pari Roller & Mobilités – Ride the City Place Félix Eboué Paris samedi 30 mai 2026.
Ride The City
Samedi 30 mai 2026
Pari Roller & Mobilités s’associe à Starbucks pour une édition exceptionnelle de la balade urbaine Ride the City.
Rendez-vous à Place Félix-Éboué dès 14h00 pour un après-midi festif, musical et accessible à toutes les mobilités douces : rollers, vélos, trottinettes, skateboards, gyroroues, fauteuils roulants.
Une balade inédite aux côtés de Starbucks
Pour cette édition inédite, Starbucks accompagne Pari Roller & Mobilités pour faire vivre une balade festive et originale au cœur de la capitale.
Les participants auront l’occasion de suivre le célèbre Bearista dans les rues de la capitale, dans une ambiance unique portée par la scène mobile de Pari Roller et le set live de la DJ Twiggy, qui accompagnera tout le parcours.
Tout au long de l’après-midi, des animations viendront rythmer cette édition spéciale :
- un show roller avant le départ ;
- une balade encadrée dans Paris ;
- des distributions de cadeaux ;
- une ambiance festive et musicale ;
- la découverte et dégustation des nouvelles boissons protéinées Starbucks.
Une occasion parfaite de rouler, partager et profiter d’un moment convivial dans l’espace public
Une balade ouverte à toutes les mobilités douces
Pas besoin d’être un pro pour participer ! Cette balade est ouverte à toutes les mobilités douces et à tous les niveaux, que vous veniez pour rouler entre amis, découvrir Paris autrement ou simplement profiter de l’ambiance.
Sont les bienvenus :
Roller ,Vélo , Trottinette , Skate , Gyroroue , Fauteuil roulant
L’objectif est simple : partager un moment festif, accessible et convivial au cœur de Paris. Le parcours est entièrement encadré par l’équipe de Pari Roller & Mobilités, avec un staff présent tout au long de la balade pour assurer la sécurité, accompagner le cortège et permettre à chacun de rouler sereinement dans une ambiance bienveillante.
Informations pratiques
Samedi 30 mai 2026
- RDV : 14h / Départ : 14h30
- Lieu départ/arrivée : Place Félix Éboué, Paris 12ème
- Distance : 16 km (accessible à tous niveaux)
- Prix : Gratuit et ouvert à tous
- Balade musicale et festive
- Encadré, gratuit et ouvert à tous
La balade est gratuite, ouverte à toutes et tous, dans le respect des consignes de sécurité et de l’encadrement bénévole.
Astuce :
Pas de rollers ou de vélo ? Dott vous permet de participer à la parade avec un vélo Dott gratuitement (sur inscription), pour rouler facilement et profiter de toute la magie de l’événement.
Informations
- Seul, entre amis ou en famille
- Un événement gratuit, encadré et sans inscription
- Boucle de 16 Km
- Nous voulons de cet événement un moment inclusif. Bienvenus aux personnes à mobilités réduites.
Les accès
Par le métro : Lignes 6 ou 8 – Station Daumesnil
Bus : 29 / 46 — Daumesnil – Félix Éboué 64 / 71 — Docteur Goujon – Reuilly
Plus d’infos sur notre compte Instagram @pariroller & www.pari-roller.com
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Pari Roller & Mobilités t’invite à Starbucks Ride the City ! En roller, vélo, trottinette, skate, gyroroue, fauteuil roulant… Vient rider dans la ville avec nous.
Le samedi 30 mai 2026
de 14h30 à 18h00
gratuit
Adhésion et don possible pour soutenir l’association.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00
Place Félix Eboué Place Félix Eboué 75012 Paris
https://pari-roller.com/news/ride-the-city-starbucks-pari-roller/ contact@pari-roller.com https://www.facebook.com/pari.roller https://www.facebook.com/pari.roller
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