Grande soirée Brâme du Cerf à la Fardellière Les Cerfs de la Fardellière Chemillé-en-Anjou
Grande soirée Brâme du Cerf à la Fardellière Les Cerfs de la Fardellière Chemillé-en-Anjou samedi 3 octobre 2026.
Chemillé-en-Anjou
Grande soirée Brâme du Cerf à la Fardellière
Les Cerfs de la Fardellière 4 La Fardellière Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:00:00
fin : 2026-10-10 23:00:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17
Retrouvez-vous au coeur de la nature et observez les cervidés à la tombée de la nuit !
Partez pour une balade à la tombée de la nuit pour assister au brâme du cerf.
Profitez du cadre avec un apéritif au bord de l’eau au son des trompes de chasse.
La soirée se poursuit au coin du feu autour d’une tablée conviviale et d’un dîner à la bougie. .
Les Cerfs de la Fardellière 4 La Fardellière Chemillé-en-Anjou 49670 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 45 41 01 lescerfsdelafardelliere@yahoo.fr
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English :
Find yourself in the heart of nature and watch the deer at nightfall!
L’événement Grande soirée Brâme du Cerf à la Fardellière Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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