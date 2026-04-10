Grande soirée Brâme du Cerf à la Fardellière Les Cerfs de la Fardellière Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Grande soirée Brâme du Cerf à la Fardellière

Les Cerfs de la Fardellière 4 La Fardellière Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17

Retrouvez-vous au coeur de la nature et observez les cervidés à la tombée de la nuit !

Partez pour une balade à la tombée de la nuit pour assister au brâme du cerf.

Profitez du cadre avec un apéritif au bord de l’eau au son des trompes de chasse.

La soirée se poursuit au coin du feu autour d’une tablée conviviale et d’un dîner à la bougie. .

Les Cerfs de la Fardellière 4 La Fardellière Chemillé-en-Anjou 49670 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 45 41 01 lescerfsdelafardelliere@yahoo.fr

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English :

Find yourself in the heart of nature and watch the deer at nightfall!

L’événement Grande soirée Brâme du Cerf à la Fardellière Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges