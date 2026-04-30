Grande Soirée de l’Engagement 2026 – Collectif des Engagés Hôtel de Ville de Paris Paris

Ouvert à toutes et tous, cet événement populaire, construit comme un véritable show télévisé, mettra à l’honneur l’engagement sous toutes ses formes, la lutte contre les discriminations et l’égalité entre les femmes et les hommes, à travers des témoignages marquants et des performances artistiques engagées. Il sera également marqué par la remise des Trophées Nationaux de la Solidarité 2026, en présence des co‑président·e·s du Jury, Hapsatou Sy et Mamadou Dembele. Une soirée festive et citoyenne, animée par Marie-Aline Méliyi et Alex Goude, rassemblant près de 500 acteurs de la solidarité, de nombreuses personnalités – Anne Roumanoff, Marlène Schaff, Zize Dupanier, Nour, Marion Fritsch, Sam Zirah, Valentin Néraudeau… – et les partenaires du Collectif des Engagés !

Un grand événement populaire pour célébrer l’engagement

Dans un monde où tout s’accélère, où les interactions se numérisent et où l’individualisme semble parfois prendre le pas sur le collectif, il est plus essentiel que jamais de prendre le temps de se retrouver.

C’est toute la raison d’être de la Grande Soirée de l’Engagement : offrir un moment unique pour renouer avec l’humain, sortir du tout digital, et rappeler l’importance de la solidarité, de l’entraide et du lien social.

Une initiative fondée et portée par le Collectif des Engagés

Créée en 2024 à l’initiative de Rémy Rego, et organisée en partenariat avec la Ville de Paris, le Groupe SOS et le soutien des membres partenaires du Collectif des Engagés, la Grande Soirée de l’Engagement s’est imposée dès sa première édition comme un rendez-vous incontournable pour toutes celles et ceux qui, chaque jour, font vivre la solidarité et œuvrent à bâtir une société plus juste, plus humaine et plus fraternelle.

Nouvelle édition, nouvelles émotions

La Grande Soirée de l’Engagement revient le mardi 26 mai 2026, dans le cadre exceptionnel de la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris, sous le parrainage du Maire de Paris, Emmanuel Grégoire.

Placée sous le signe de l’engagement sous toutes ses formes et de la lutte contre les discriminations, cette nouvelle édition accordera une attention particulière à l’égalité femmes‑hommes et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le Baromètre 2026 de l’engagement collectif des Français, réalisé par Ipsos bva pour le Collectif des Engagés, contribuera à éclairer ces enjeux grâce à plusieurs données clés.

Un événement fédérateur, festif et engagé

Autour des maître·sse·s de cérémonie, Marie-Aline Méliyi et Alex Goude, des co-président·e·s du Jury des Trophées Nationaux de la Solidarité 2026, Hapsatou Sy et Mamadou Dembele, ainsi que d’invité·e·s engagé·e·s, la soirée rassemblera des associations, des fondations, des entreprises responsables, des personnalités publiques et des citoyen·ne·s engagé·e·s.

Cet événement haut en couleurs proposera un programme riche en émotions, entre show et information :

Témoignages inspirants

inspirants Focus sur le Baromètre de l’engagement collectif des Français (édition 2026)

(édition 2026) Performances artistiques

artistiques Remise des Trophées Nationaux de la Solidarité 2026 (6 prix dont 4 à des associations)

(6 prix dont 4 à des associations) Cocktail convivial avec le soutien de Bande de Cheffes et de la Maison Moët & Chandon

avec le soutien de et de la Et bien d’autres surprises à découvrir sur place !

Infos pratiques

Photocall & ouverture des portes dès 18h15

Tenue de ville appréciée

Contribution solidaire & consciente, sur inscription obligatoire

Événement retransmis en live

Remerciements

L’événement ne pourrait avoir une telle portée sans le soutien précieux des partenaires et mécènes qui composent et soutiennent le Collectif des Engagés. Un grand merci à eux pour leur engagement :

Groupe SOS · Ville de Paris

Groupe TF1 · Ipsos bva · MediaTransports · UNIK Production · Moët & Chandon · Bande de Cheffes

Les Entreprises s’engagent · JeVeuxAider.gouv.fr · Agence du Service Civique

HelloAsso · Gandee · Lilo · OHME · Association Française des Fundraisers · Giving Tuesday

AWARSE · Le Philanthro-Lab · Diversidays · Puissance de Femmes

Fondation FACE · Impact Tank · BV PHOTOGRAPHIE

Le Collectif des Engagés, en association avec la Ville de Paris et le Groupe SOS, vous donne rendez-vous le mardi 26 mai 2026 à 18h30 à l’Hôtel de Ville de Paris pour la troisième édition de la Grande Soirée de l’Engagement !

Le mardi 26 mai 2026

de 18h30 à 22h15

gratuit sous condition

Accès avec contribution libre, solidaire et consciente

Montant conseillé / personne : 10 € minimum.

Le Collectif des Engagés a besoin de votre soutien pour continuer à porter ses actions.

Attention : Les places sont nominatives. Merci d’indiquer impérativement le prénom et nom de chaque participant.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-27T01:15:00+02:00

Date(s) : 2026-05-26T18:30:00+02:00_2026-05-26T22:15:00+02:00

Hôtel de Ville de Paris 3 rue de Lobau 75004 Salle des FêtesParis

https://collectifdesengages.org/grande-soiree-engagement/ hello@collectifdesengages.org



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