Table ronde – Le e-sport et son succès en Corée Université Ouverte – Université Paris Cité Paris
Table ronde – Le e-sport et son succès en Corée Université Ouverte – Université Paris Cité Paris vendredi 22 mai 2026.
Cette table ronde, animée par Amelitha, réunira plusieurs
spécialistes et acteurs du secteur afin d’explorer l’univers de l’e-sport, son
évolution et son impact culturel. Aux côtés de Nicolas Besombes, Marie Palot,
Fabien Devide et Samuel Vansyngel, les échanges permettront de mieux comprendre
ce qu’est réellement l’e-sport, sa professionnalisation croissante ainsi que
les raisons de son immense succès, notamment en Corée du Sud.
Animation par
Amelitha, joueuse compétitive en situation de handicap sur le jeu de combat
Street Fighter 6, et Coprésidente de l’association inclusive Fight Forward
(soutien et accompagnement des femmes & personnes non-binaires dans le
milieu des jeux de combat).
Intervenant.e.s :
– Nicolas Besombes,
enseignant-chercheur en sociologie du sport.
– Marie Palot,
journaliste et animatrice.
– Fabien Devide,
fondateur de la structure e-sport Vitality.
– Samuel Vansyngel,
enseignant en sociologie.
Dans le cadre du K-plus festival 2026, l’Université Ouverte proposera de nouveau un cycle de conférences et tables rondes gratuites et ouvertes à tous !
Le vendredi 22 mai 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T19:30:00+02:00
fin : 2026-05-22T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T16:30:00+02:00_2026-05-22T17:30:00+02:00
Université Ouverte – Université Paris Cité Halles aux Farines – Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris
https://www.k-plusfestival.com/ universite-ouverte@u-paris.fr
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