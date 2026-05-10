Table ronde – Le e-sport et son succès en Corée Université Ouverte – Université Paris Cité Paris

Cette table ronde, animée par Amelitha, réunira plusieurs

spécialistes et acteurs du secteur afin d’explorer l’univers de l’e-sport, son

évolution et son impact culturel. Aux côtés de Nicolas Besombes, Marie Palot,

Fabien Devide et Samuel Vansyngel, les échanges permettront de mieux comprendre

ce qu’est réellement l’e-sport, sa professionnalisation croissante ainsi que

les raisons de son immense succès, notamment en Corée du Sud.

Animation par

Amelitha, joueuse compétitive en situation de handicap sur le jeu de combat

Street Fighter 6, et Coprésidente de l’association inclusive Fight Forward

(soutien et accompagnement des femmes & personnes non-binaires dans le

milieu des jeux de combat).

Intervenant.e.s :

– Nicolas Besombes,

enseignant-chercheur en sociologie du sport.

– Marie Palot,

journaliste et animatrice.

– Fabien Devide,

fondateur de la structure e-sport Vitality.

– Samuel Vansyngel,

enseignant en sociologie.

Dans le cadre du K-plus festival 2026, l’Université Ouverte proposera de nouveau un cycle de conférences et tables rondes gratuites et ouvertes à tous !

Le vendredi 22 mai 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T19:30:00+02:00

fin : 2026-05-22T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T16:30:00+02:00_2026-05-22T17:30:00+02:00

Université Ouverte – Université Paris Cité Halles aux Farines – Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris

https://www.k-plusfestival.com/ universite-ouverte@u-paris.fr



Afficher la carte du lieu Université Ouverte – Université Paris Cité et trouvez le meilleur itinéraire

