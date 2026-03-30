Initiation au coréen à la bibliothèque Germaine Tillion Bibliothèque Germaine Tillion Paris
Initiation au coréen à la bibliothèque Germaine Tillion Bibliothèque Germaine Tillion Paris vendredi 22 mai 2026.
À qui s’adresse ce cours ?
Aux débutant·e·s en coréen, découvrant la langue pour la première
fois ou souhaitant acquérir une maîtrise solide de l’alphabet coréen.
Objectifs :
·
Comprendre la relation entre les sons et les lettres du Hangeul
·
Lire et écrire correctement le coréen
·
Découvrir l’histoire et les particularités du Hangeul
Présentation du cours :
En 6 séances de 2 heures (12 heures au total), vous apprendrez à
lire et écrire l’alphabet coréen de manière claire et précise. Le cours
abordera également l’histoire fascinante de l’invention du Hangeul, ses
caractéristiques uniques et quelques notions culturelles essentielles. Nous
terminerons par l’apprentissage de quelques expressions courantes pour débuter
vos premiers échanges en coréen.
Quand ?
Chaque vendredi du 22 mai au 26 juin 2026, de 17h à 19h
Faut-il participer à tous les cours ?
Oui
Puis-je participer à cette session de 6 séances si j’ai déjà participé à la précédente ?
Non, afin de permettre à d’autres personnes de profiter à leur tour de ce programme
Réservation
Pour réserver, cliquez ici
Le Centre français de l’Institut Roi Séjong
Le Centre français de l’Institut Roi Séjong, est le siège européen de la fondation ‘King Sejong Institute Foundation(KSIF)’ en Corée du Sud, organisation publique affiliée au ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme. Sa mission est de promouvoir l’enseignement de la langue et de la culture coréennes à travers le monde.
L’institut Roi Séjong met en valeur l’ouverture et la diversité de la culture coréenne, qui mêle tradition et modernité : temples millénaires, architecture, musique traditionnelle, K-pop, films et séries, mode et arts de vivre, la culture coréenne est si riche à découvrir !
Dans le cadre de notre partenariat avec le Centre français de l’Institut Roi Sejong , initiez-vous à l’alphabet coréen, le Hangeul et aux rudiments de la langue coréenne !
Le vendredi 22 mai 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit
Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr via le lien suivant
Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T20:00:00+02:00
fin : 2026-05-22T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T17:00:00+02:00_2026-05-22T19:00:00+02:00
Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris
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