Grande soirée Musiques sans frontières: les groupes musicaux font le Show! Mairie de Valréas Valréas

Informations pratiques

Valréas

Grande soirée Musiques sans frontières: les groupes musicaux font le Show!

Mairie de Valréas 8, place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 21:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Sur podium, tous les groupes musicaux du Corso de la Lavande, en provenance de France, Italie, Ukraine, République Tchèque, Roumanie, etc…, se produisent pour le plus grand plaisir des spectateurs! Sur place, restauration et buvette.

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Mairie de Valréas 8, place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 80 39 61 48 fetes@mairie-valreas.fr

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English :

On stage, all the musical groups participating in the Corso de la Lavande—from France, Italy, Ukraine, the Czech Republic, Romania, and more—will perform to the delight of the audience! Food and refreshments will be available on site.

L’événement Grande soirée Musiques sans frontières: les groupes musicaux font le Show! Valréas a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes