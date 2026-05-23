Grande soirée symphonique entre USA et pop culture Esplanade de la Paix Caen

Caen

Grande soirée symphonique entre USA et pop culture

Esplanade de la Paix Amphithéâtre Pierre Daure (Université de Caen) Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:30:00

fin : 2026-06-11 21:45:00

Date(s) :

2026-06-11

Le prestigieux Dallas Asian American Youth Orchestra (DAAYO) se produira prochainement à Caen pour une soirée musicale exceptionnelle placée sous le signe du partage culturel et de la découverte orchestrale.

Le Dallas Asian American Youth Orchestra en concert exceptionnel avec l’Orchestre d’Harmonie Universitaire de Caen

Une grande soirée orchestrale entre tradition et modernité

Le prestigieux Dallas Asian American Youth Orchestra (DAAYO) se produira prochainement à Caen pour une soirée musicale exceptionnelle placée sous le signe du partage culturel et de la découverte orchestrale. Orchestre principal de cet événement, le DAAYO réunira de jeunes musiciens américains talentueux venus du Texas autour d’un programme mêlant grandes œuvres symphoniques, musiques contemporaines et influences internationales. Reconnu pour son excellence artistique et son ouverture culturelle, l’ensemble offrira au public une expérience musicale immersive portée par l’énergie et la sensibilité d’une nouvelle génération de musiciens.

Une première partie originale autour de la pop culture symphonique

En ouverture du concert, le public découvrira l’Orchestre d’Harmonie Universitaire de Caen, composé de musiciens de l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours. Sous la direction de Thibaut Blet, l’ensemble proposera un programme inspiré de l’univers de la pop culture et de la musique de jeu vidéo, avec notamment des œuvres issues de Celeste, Banjo-Kazooie et Nausicaä de la Vallée du Vent de Joe Hisaishi. Cette première partie, à la fois spectaculaire et accessible, viendra créer un dialogue original entre musique symphonique contemporaine, imaginaire cinématographique et culture populaire.

Une rencontre musicale internationale et accessible à tous

Fondé en 1998, le DAAYO accompagne depuis plus de vingt-cinq ans de jeunes musiciens à travers un enseignement orchestral de haut niveau, des tournées internationales et une volonté forte de faire dialoguer les cultures musicales occidentales et asiatiques. Cette soirée exceptionnelle promet ainsi une rencontre unique entre jeunes talents internationaux et musiciens français, dans une ambiance conviviale et inspirante ouverte à tous les publics. .

Esplanade de la Paix Amphithéâtre Pierre Daure (Université de Caen) Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 08 67 73 22 contact@culturefrance.fr

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English : Grande soirée symphonique entre USA et pop culture

The prestigious Dallas Asian American Youth Orchestra (DAAYO) will soon be performing in Caen for an exceptional musical evening of cultural sharing and orchestral discovery.

L’événement Grande soirée symphonique entre USA et pop culture Caen a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Caen la Mer