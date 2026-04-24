Théâtre Ya(s)mé Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
Théâtre Ya(s)mé Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen samedi 23 mai 2026.
Caen
Théâtre Ya(s)mé
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
MÉDIUM OINE (troupe collégienne)
• Écrit par Alice Barbier & mis en scène par Cléa Michelini
MÉDIUM OINE (troupe collégienne)
• Écrit par Alice Barbier & mis en scène par Cléa Michelini
Fermes à trolls, usines à trolls, paysans et ouvriers du net au service du redoutable Gang des Langues de Hyènes c’est contre eux que lutte une organisation secrète de karatékas nommée La Grue blanche en plein envol. Pas besoin d’avoir sa ceinture noire ni sa certification PIX pour apprécier le combat épique que se livrent les deux camps, entre deux leçons de conduite, une randonnée en pleine tempête et la dégustation de quelques paquets de spéculoos.
ACHER Alix • ANDERSON Matilda • BOTQUIN Leili • BULLET Marceau • CHILOU Julie • CLEMENT Charlotte • DAROT Maïa • GEOFFROY Lou • GUILLOU-LESFEUGRES Martha • HORVATH Matilda Linh • LE QUELLEC Youna • MARGUERIN Anouk • MENOU HOUITTE Adèle .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Théâtre Ya(s)mé
MÉDIUM OINE (school troupe)
– Written by Alice Barbier & directed by Cléa Michelini
L’événement Théâtre Ya(s)mé Caen a été mis à jour le 2026-04-20 par Calvados Attractivité
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