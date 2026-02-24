Grande vente de Chemises Lordson Argenton-sur-Creuse
Grande vente de Chemises Lordson Argenton-sur-Creuse jeudi 14 mai 2026.
Grande vente de Chemises Lordson
Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Grande vente de Chemises Lordson au Musée de la Chemiserie.
Comme tous les ans, pour le week-end de l’Ascension, grande vente de chemises Lordson au Musée de la Chemiserie.
Fabriquées pendant plusieurs décennies dans les ateliers de Saint-Marcel, les Chemises Lordson font partie de l’histoire locale. Aujourd’hui, elles sont confectionnées à Écueillé. .
Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 34 69 contact-chemiserie@orange.fr
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English :
Big sale of Lordson shirts at the Musée de la Chemiserie.
L’événement Grande vente de Chemises Lordson Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Vallée de la Creuse
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