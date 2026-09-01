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AGENDA · Châteaubernard

Grande vente Emmaüs Salle de vente Emmaüs Châteaubernard

vendredi 11 septembre 2026 · Salle de vente Emmaüs · Châteaubernard

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle de vente Emmaüs
Adresse
77 Avenue d'Angoulême
Ville
16100 Châteaubernard
Département
Charente
Tarif

Châteaubernard

Grande vente Emmaüs

Salle de vente Emmaüs 77 Avenue d’Angoulême Châteaubernard Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 14:00:00
fin : 2026-09-11 17:30:00

Date(s) :
2026-09-11 2026-09-12

Grande vente Emmaüs Châteaubernard
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Salle de vente Emmaüs 77 Avenue d’Angoulême Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 19 56 

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English : Emmaüs Big Sale

Emmaüs Châteaubernard Big Sale
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L’événement Grande vente Emmaüs Châteaubernard a été mis à jour le 2026-08-11 par Destination Cognac

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