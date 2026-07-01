Visite commentée de la chapelle des Templiers, Commanderie de Châteaubernard, Châteaubernard

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle des Templiers Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Commanderie de Châteaubernard Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Rendez-vous sur le parvis de la chapelle pour une visite commentée de la chapelle des Templiers.

Commanderie de Châteaubernard Place Raymond Buzin, 16100 Châteaubernard Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 32 76 76 Plongez dans l’histoire médiévale !

Témoin du moyen-âge, cette chapelle du XIIè siècle vous ouvre ses portes pour les journées du patrimoine.

Une occasion unique de découvrir l’univers des chevaliers du Temple dans un lieu chargé de mystère et d’émotion.

Visite guidée par Murielle Chauvet, adjointe du patrimoine Parking à proximité

Rendez-vous sur le parvis de la chapelle.

©Ville de Châteaubernard