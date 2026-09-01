JEP | Visite du musée de la BA 709 Rue de la Doue Châteaubernard
samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Doue · Châteaubernard
Informations pratiques
Châteaubernard
JEP | Visite du musée de la BA 709
Rue de la Doue BA 709 Châteaubernard Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée du Musée de la Base aérienne 709 retraçant son histoire et son évolution. Le musée est composé de plusieurs salles présentant divers avions et objets historiques. Les exposants vous présenteront maquettes, casques et véhicules anciens.
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Rue de la Doue BA 709 Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine reservationmusee.ba709@gmail.com
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English :
Guided tour of the 709th Air Base Museum, tracing its history and evolution. The museum consists of several rooms displaying various aircraft and historical artifacts. The docents will show you scale models, helmets, and vintage vehicles.
L’événement JEP | Visite du musée de la BA 709 Châteaubernard a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac
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