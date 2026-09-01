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AGENDA · Châteaubernard

JEP | Visite du musée de la BA 709 Rue de la Doue Châteaubernard

samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Doue · Châteaubernard

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Rue de la Doue
Adresse
BA 709
Ville
16100 Châteaubernard
Département
Charente
Tarif

Châteaubernard

JEP | Visite du musée de la BA 709

Rue de la Doue BA 709 Châteaubernard Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée du Musée de la Base aérienne 709 retraçant son histoire et son évolution. Le musée est composé de plusieurs salles présentant divers avions et objets historiques. Les exposants vous présenteront maquettes, casques et véhicules anciens.
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Rue de la Doue BA 709 Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine   reservationmusee.ba709@gmail.com

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English :

Guided tour of the 709th Air Base Museum, tracing its history and evolution. The museum consists of several rooms displaying various aircraft and historical artifacts. The docents will show you scale models, helmets, and vintage vehicles.

L’événement JEP | Visite du musée de la BA 709 Châteaubernard a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac

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