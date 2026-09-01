JEP | Chapelle des Templiers Place Raymond Buzin Châteaubernard
samedi 19 septembre 2026 · Place Raymond Buzin · Châteaubernard
Informations pratiques
Châteaubernard
JEP | Chapelle des Templiers
Place Raymond Buzin Chapelle des Templiers Châteaubernard Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Plongez dans l’histoire médiévale ! Témoin du moyen-âge, cette chapelle du 12e siècle vous ouvre ses portes pour les journées du patrimoine.
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Place Raymond Buzin Chapelle des Templiers Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 76 76 m.chauvet@mairie-chateaubernard.fr
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English :
Immerse yourself in medieval history! A testament to the Middle Ages, this 12th-century chapel opens its doors to visitors during Heritage Days.
L’événement JEP | Chapelle des Templiers Châteaubernard a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac
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