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AGENDA · Châteaubernard

JEP | Chapelle des Templiers Place Raymond Buzin Châteaubernard

samedi 19 septembre 2026 · Place Raymond Buzin · Châteaubernard

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place Raymond Buzin
Adresse
Chapelle des Templiers
Ville
16100 Châteaubernard
Département
Charente
Tarif

Châteaubernard

JEP | Chapelle des Templiers

Place Raymond Buzin Chapelle des Templiers Châteaubernard Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Plongez dans l’histoire médiévale ! Témoin du moyen-âge, cette chapelle du 12e siècle vous ouvre ses portes pour les journées du patrimoine.
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Place Raymond Buzin Chapelle des Templiers Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 76 76  m.chauvet@mairie-chateaubernard.fr

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English :

Immerse yourself in medieval history! A testament to the Middle Ages, this 12th-century chapel opens its doors to visitors during Heritage Days.

L’événement JEP | Chapelle des Templiers Châteaubernard a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac

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