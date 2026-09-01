JEP | Chapelle des Templiers Place Raymond Buzin Châteaubernard

Informations pratiques

Châteaubernard

JEP | Chapelle des Templiers

Place Raymond Buzin Chapelle des Templiers Châteaubernard Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Plongez dans l’histoire médiévale ! Témoin du moyen-âge, cette chapelle du 12e siècle vous ouvre ses portes pour les journées du patrimoine.

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Place Raymond Buzin Chapelle des Templiers Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 76 76 m.chauvet@mairie-chateaubernard.fr

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English :

Immerse yourself in medieval history! A testament to the Middle Ages, this 12th-century chapel opens its doors to visitors during Heritage Days.

L’événement JEP | Chapelle des Templiers Châteaubernard a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac