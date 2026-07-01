Rencontre et visite guidée autour de l’art funéraire local, tombeaux remarquables et insolites au cimetière du Breuil : un patrimoine en péril ?, Cimetière du Breuil, Châteaubernard

Informations pratiques

Rencontre et visite guidée autour de l’art funéraire local, tombeaux remarquables et insolites au cimetière du Breuil : un patrimoine en péril ? Samedi 19 septembre, 10h30 Cimetière du Breuil Charente

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Passionnée par les cimetières, Sandrine Richard, guide-conférencière locale, propose, en collaboration avec la médiathèque de Châteaubernard, un temps de rencontre et de médiation inédit autour de cette thématique originale.

À travers des suggestions de lectures et la présentation de photographies de tombeaux remarquables, cette rencontre invite à sortir « hors les murs » pour une visite commentée d’un patrimoine funéraire d’une richesse extraordinaire.

Dans les allées du cimetière du Breuil, il sera également question de la préservation de ce patrimoine fragile, souvent vandalisé, et des enjeux de sauvegarde de ces monuments funéraires construits à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.

Cimetière du Breuil 16100 Châteaubernard Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 32 76 76 [{« type »: « phone », « value »: « 0545327676 »}] Domaine public géré par les communes, le cimetière fait justement partie de ce patrimoine historique atypique et souvent méconnu qu’il est pertinent de mettre en lumière.

Passionnée par les cimetières, Sandrine Richard, guide conférencière locale, en collaboration avec la médiathèque de Châteaubernard proposent ce temps de rencontre et de médiation inédit autour de à…

©Sandrine Richard